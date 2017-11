VIDEO: Griezmann maakt fantastische omhaal, PSG legt er 7 binnen

51' Lewandowski 0-1,

63' Hanni 1-1,

77' Tolisso 1-2

Anderlecht blijft troosteloos laatste in groep B met 0 punten. De landskampioen speelde wel zijn beste wedstrijd in de Champions League. Bayern is, net als PSG, door naar de volgende ronde. De twee topclubs vechten volgende week om de groepszege, al wordt dat niet gemakkelijk voor de Duitsers aangezien ze beter moeten doen dan de 0-3 van in de heenwedstrijd.

