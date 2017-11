Zure nasmaak aan zege voor Bayern: Thiago is maanden out

Thiago viel net voor de rust uit tegen Anderlecht. Thiago viel net voor de rust uit tegen Anderlecht.

Bayern München sloot een moeizame match op het veld van Anderlecht uiteindelijk toch af met een zege, maar het zag Thiago en Robben wel geblesseerd uitvallen. Vooral voor die eerste is het verdict hard. Hij is maanden out met een zware spierblessure.