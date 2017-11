Vanhaezebrouck: "Getoond dat Belgische ploegen wel plaats in CL hebben"

Dat efficiëntie in de afwerking hét pijnpunt was tegen Bayern München was een open deur intrappen. Vanhaezebrouck begon met het positieve. "Ik heb veel gezien vandaag. We hebben stappen vooruit gezet en een goede prestatie langer volgehouden", zei de trainer van Anderlecht. "Dat had ik ook voorspeld."

"Alleen is efficiëntie in de Champions League heel belangrijk. Daar heb ik ervaring mee. Je speelt tegen ploegen die geen drie kansen nodig hebben. Als je er zelf zoveel krijgt, dan moet je die afmaken. Dat was tegen PSG zo, dat was nu ook zo."

"Vandaag hadden we zelf nog meer kansen dan tegen PSG. We hebben getoond dat de Belgische ploegen wel een plaats hebben in de Champions League. In tegenstelling tot wat vele beweren. Er is een verschil, maar geen drie klassen. Alleen moet je dat staven met punten."

Het verschil met Celtic bedraagt wel nog altijd drie punten en in de Champions League tellen de onderlinge duels. Wil Anderlecht nog derde worden, dan zal het dus minstens drie keer moeten scoren in Schotland.

"Voor die laatste wedstrijd is het jammer dat we geen punt pakken, want dan hadden we daar aan 0-1 voldoende voor de derde plaats. Nu moeten we met drie goals verschil winnen. Dat wordt moeilijk. Celtic is thuis heel sterk."