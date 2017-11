Pfaff: "Anderlecht zal Bayern geen drie punten kunnen afsnoepen"

Jean-Marie Pfaff en Bayern-trainer Jupp Heynckes kennen elkaar nog. "Hij is naar Bayern gekomen als trainer toen ik er nog in doel stond. Zijn aanpak is heel menselijk. We hadden vroeger af en toe discussies, maar dat kon bij hem. Zo zouden er meer trainers moeten zijn."

Wat verwacht de Belgische ex-keeper van de match? "Het wordt alleszins een mooie match voor het publiek. De fans zijn blij dat Bayern op bezoek komt. Anderlecht heeft veel respect voor Bayern München, maar het zal toch zelf zijn beste spel willen spelen. Ze zullen niet gokken op de counter."

"Anderlecht wil zeker niet afgaan zoals tegen PSG, maar ze hopen wel op meer want het kan eigenlijk niet voor een club als Anderlecht om met lege handen achter te blijven in de Champions League. Maar Bayern is enorm sterk. Anderlecht is ook een goeie ploeg, met een paar goeie individuele spelers, maar ik zie ze geen drie punten afsnoepen van Bayern."