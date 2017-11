Krijgen we voor het eerst een Belg in het Team of the Year van UEFA?

De 4 Belgische kanshebbers op een rijtje. De 4 Belgische kanshebbers op een rijtje.

Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Dries Mertens zijn door de UEFA genomineerd voor een plaats in het Team of The Year. Nog nooit, sinds de invoering in 2001, stond een Belg in de ideale elf.