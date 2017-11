FOTO: Sevilla-spelers vieren late gelijkmaker met zieke trainer Berizzo

Diep in de toegevoegde tijd zorgde Pizarro voor de 3-3 en dat na een 0-3-achterstand. Alle Sevilla-spelers vierden het doelpunt uitbundig met hun coach Eduardo Berizzo.

Die zou, volgens verschillende Spaanse media, tijdens de rust aan zijn spelers gezegd hebben dat hij prostaatkanker heeft. De club uit Andalusië bevestigde het nieuws ondertussen op de clubwebsite.

Middenvelder Ever Banega, landgenoot van Berizzo, liet gisteren nog niet het achterste van zijn tong zien. "We kwamen in de tweede helft met een andere ingesteldheid het veld op voor de supporters en de coach. Het is dankzij hem dat we deze situatie hebben kunnen omkeren. Hij is de belangrijkste persoon van ons allemaal. We steunen hem tot het uiterste."

De 48-jarige "Toto" Berizzo staat sinds de zomer aan het roer bij Sevilla. Daarvoor was de oud-verdediger drie seizoenen trainer van Celta Vigo. Met die club schopte hij het vorig jaar tot in de halve finales van de Europa League.