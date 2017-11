Heynckes: "We zullen niet op halve kracht spelen tegen Anderlecht"

Ik zag Anderlecht tegen Club Brugge en ik was onder de indruk

"Ik ga niet tegen mijn spelers zeggen dat ze maar op halve kracht moeten spelen. Zo werkt dat niet bij mij. Het is een eer om in de Champions League te spelen. We willen dus winnen."

"Dat wil niet zeggen dat ik niet enkele wijzigingen zal aanbrengen. Zo keert Jérôme Boateng terug in de ploeg."

Een van de opvallende aanwezigen op de persconferentie was Jean-Marie Pfaff, nog altijd een graag geziene gast bij Bayern. Volgens Pfaff wordt het ook in Brussel een eenzijdige match en heeft Anderlecht nauwelijks een kans.

"Je mag een tegenstander nooit onderschatten. Ik zag Anderlecht tegen Club Brugge en ik was onder de indruk. Anderlecht was offensief sterk en maakte mooie acties. Sinds de trainerswissel is het ook defensief stabieler."