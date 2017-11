Vanhaezebrouck: "Als we efficiënter zijn dan tegen PSG, kunnen we Bayern verrassen"

"Hopelijk zijn we tegen Bayern efficiënter en houden we het langer vol dan één helft. Ik verwacht van mijn team dat ze er langer een wedstrijd van maken. Efficiëntie zal het resultaat bepalen."

"We hebben wellicht niet de sterkste ploeg, maar het is niet altijd de sterkste die wint. Het is onze laatste kans om nog iets te doen in Europa. We gaan alles geven om die laatste strohalm te grijpen."

"Je mag ook niet alle nederlagen van Anderlecht in de Champions League op mijn rug schuiven. Ik stond enkel tegen PSG aan de zijlijn. We hebben toen inderdaad niet gescoord en veel doelpunten geslikt. Maar we hadden toen wel altijd moeten scoren. Efficiëntie op dit niveau is het allerbelangrijkste, want dan kan je voor verrassingen zorgen."