Guardiola: "Een risico om Kompany ook tegen Feyenoord te laten spelen"

Manchester City is in de Champions League al zeker van de volgende ronde. Maar Pep Guardiola zat op zijn perspraatje voor de match van morgen tegen Feyenoord toch met wat twijfels.

"We hebben niet zo'n ruime kern", zegt Guardiola, die met City in de laatste 6 weken van 2017 12 wedstrijden moet afwerken. Afgelopen weekend viel John Stones ook nog eens uit met een hamstringblessure.

"Om prijzen te pakken, hebben we iedereen nodig. En zeker belangrijke spelers zoals Stones en Kompany. We hebben maar 3 centrale verdedigers voor al die matchen. En Vincent is nog maar net teruggekeerd. Het is een risico om hem al weer te laten spelen."