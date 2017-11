Guardiola zwaait met lof: "Het voetbal heeft nood aan teams als Napoli"

Op de korte ruimte is Napoli het beste team van de wereld op dit moment. Ik besef dus goed welk team we geklopt hebben. Een team waar ik van hou om naar te kijken.

"We hebben in twee weken tijd een fantastisch team twee keer geklopt. De eerste 20 minuten werden we hier (in Napoli) afgeslacht. Ik wou Napoli vastzetten op links, waar ze met Ghoulam, Hamsik, Jorginho en Insigne, ongelooflijke kwaliteiten hebben om korte passes te geven", zei Guardiola op de persconferentie.

"Ik ben vooral blij over hoe we reageerden na de 1-0. Voor we gelijkmaakten, hielden we de bal beter bij. Als je Napoli laat voetballen, raak je 90 minuten niet uit je eigen strafschopgebied."

"Op de korte ruimte is Napoli het beste team van de wereld op dit moment. Ik besef dus goed welk team we geklopt hebben. Een team waar ik van hou om naar te kijken. Ze hebben ons doen afzien de eerste helft. Ik hoop dat ze gezond blijven. Het voetbal heeft nood aan teams als Napoli."

"Ik zou Napoli graag naar de volgende ronde zien gaan, uit respect voor Sarri en Pepe Reina. Maar Sjachtjor heeft ook een fantastisch team. We zullen spelen om te winnen tegen Feyenoord en in Oekraïne."