Van der Elst: "City staat nog een trapje hoger dan Napoli"

"Wat Napoli in de eerste 25 minuten toonde, was van een heel hoog niveau, al moeten we wel zeggen dat ze heel weinig echte kansen hadden", vindt Franky Van der Elst.

"Ze werden uiteindelijk wel beloond voor dat mooie spel met een al even mooi doelpunt, na een prachtige een-tweetje. Dries Mertens had daar een grote rol in, want hij zette het centrale duo van Manchester City op het verkeerde been."

"Dat Napoli ondanks het goeie spel weinig kansen had, ligt ook aan het feit dat het bij City achterin beter in elkaar zit dan vorig seizoen. Otamendi en Stones spelen op een hoger niveau. Als je centraal sterker staat, is het logisch dat je minder weggeeft. Maar toch hoedje af voor het niveau van Napoli in die periode."