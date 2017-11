Svilar na zijn owngoal: "Daar kon ik niet veel aan doen"

Svilar was half oktober "the talk of the town" toen hij in de Champions League-partij tussen Benfica en United in Portugal met een vrije trap van Marcus Rashford over de lijn huppelde. Die misser kostte Benfica een 0-1-nederlaag.

Gisterenavond wilde Svilar die fout rechtzetten. De 18-jarige Belgische doelman stond opnieuw onder de lat en speelde zich in de vitrine door op het kwartier een strafschop van Martial uit zijn doel te ranselen.

Net voor de rust had Svilar dan weer alle pech van de wereld toen een schot van Matic via de paal op zijn rug kaatste en achter hem in eigen doel verdween. In de tweede helft dikte Blind de score aan tot 2-0, met een penalty waar Svilar geen verhaal tegen had.