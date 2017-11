VIDEO: penaltyheld Svilar (+ zijn own goal) en "great goalkeeping from Proto"

45' Svilar 1-0 (own),

78' Blind 2-0 (pen)



Benfica-doelman Svilar hield na een kwartier een penalty van Martial tegen. Net voor de rust botste een schot via de paal en zijn lichaam in zijn eigen doel. Lukaku speelde de hele match voor United.

Bekijk de hoogtepunten door op deze link te klikken.