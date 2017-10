Vanhaezebrouck: "Ik neem deze 5-0 volledig op mij"

"Het was een leerzame avond", opende Hein Vanhaezebrouck zijn analyse bij Sporza en Q2. "Ik neem deze 5-0 volledig op mij. Daar moet je mee kunnen leven tegen een ploeg met deze kwaliteit."

"Neen, ik ben niet ontgoocheld. En neen, dit is geen afstraffing. Dat is wel zo als je helemaal niet hebt meegedaan. Het minpuntje was die 2-0 net voor de pauze. 1-0 was een aardige uitslag bij de rust. Maar met die 5 uitbraken op links in de eerste helft hebben we te weinig gedaan."

"We hebben ons goed geweerd in de eerste helft en hebben geprobeerd om de boel te sluiten. Dat is niet gelukt, maar oké. Ik denk dat het systeem op zich niet slecht was."

"Dat een linksachter een hattrick maakt? Als je overal brandjes moet blussen, dan kom je bij een 5e brandje een mannetje te kort. Wie ook aan de bal komt, bij dit PSG is iedereen gevaarlijk."

Zondag speelt Anderlecht al tegen Club Brugge. "Ik denk niet dat deze uitslag een effect zal hebben. Enkele jongens kunnen terugblikken op een goeie wedstrijd, maar sommige andere spelers moeten zich in vraag stellen. Van hen hadden we toch wat meer verwacht."