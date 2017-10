Twee Roma-hooligans opgepakt na raid op café met Chelsea-fans

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Politie van Rome rukt massaal uit na aanval van Roma-fans op Chelsea-fans Politie van Rome rukt massaal uit na aanval van Roma-fans op Chelsea-fans

In Rome zijn twee hooligans van AS Roma opgepakt door de politie. De twee maakten deel uit van een groep hooligans die supporters van Chelsea aangevallen hadden in een Irish Pub vlakbij het Colosseum. Vanavond nemen Roma en Chelsea het tegen elkaar op in de Champions League.