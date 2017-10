Vanhaezebrouck: "We zijn hier niet om ons te laten afslachten"

PSG won de heenmatch met 0-4. Anderlecht bracht de Franse topclub af en toe in verlegenheid, maar had nog veel meer doelpunten kunnen slikken. Hoe zal Hein Vanhaezebrouck het morgen aanpakken?

"Ik begin nooit aan een match met het idee om de schade te beperken. Anders zou ik hier niet op mijn plaats zitten. We kunnen veel goals slikken, maar ik zou ontgoocheld zijn als dat morgen gebeurt."

"In de heenmatch waren we niet efficiënt. We hadden kunnen scoren, maar we hadden nog meer goals kunnen incasseren. Ik zal blij zijn als we in onze kwaliteiten geloven. We moeten efficiënter zijn en beter verdedigen. Op die twee vlakken moeten we vooruitgang boeken."