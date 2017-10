Benfica-coach: "Mile Svilar geeft ons wat we nodig hebben"

De goeie prestaties van Mile Svilar zijn ook in Servië niet onopgemerkt gebleven. De Belgische doelman met Servische roots - vader Ratko is een Antwerp-icoon - zit nog niet in de selectie van de oefeninterlands tegen China en Zuid-Korea, maar interim-bondscoach Mladen Krstajic ontkent niet dat er al gesproken werd met Svilar.

"Er is intensieve communicatie met Mile en zijn vader", bevestigt Krstajic. "De administratieve rompslomp is aan de gang. Wat zeker is: er is een wederzijds verlangen om Mile Svilar bij de Servische nationale ploeg te krijgen."