Celtic moet 10.000 euro boete betalen voor fan die Mbappé wou schoppen

De aanhanger van Celtic raakte het veld op en liep richting het goudhaantje van de Parijse topploeg. Hij probeerde Mbappé te schoppen, maar hij miste de dure benen van de tiener. Toegesnelde stewards grepen hem meteen erna en voerden hem af.

Ook PSG, dat met 0-5 won in Celtic Park, met ook een goaltje van Mbappé, moet in zijn buidel tasten: 5.000 euro voor Franse supporters die zitjes in het uitvak sloopten.

Vorige week kreeg de Franse competitieleider ook al 40.000 euro aangesmeerd, omdat de fans in de 3-0-zege tegen Bayern vuurwerk afstaken en de trappen in het Parc des Princes blokkeerden.