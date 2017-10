"Svilar maakte maar één fout: hij had die bal moeten wegboksen"

"Globaal genomen vond ik zijn prestatie zeer goed", stel oud-doelman Wim De Coninck, "alleen wordt die fel overschaduwd door die ene tussenkomst. Een flater of een blunder hoor ik. Ik houd het op een ongelukje."

"Mile Svilar voelde zich sterk en goed genoeg om het duel aan te gaan met de dubbele meters van United. Daarom stond hij tegen de kleine backlijn."

"Svilar had die vrije trap van Rashford moeten wegboksen, maar hij koos ervoor om de bal te klemmen. Dat is de enige fout die de jonge doelman maakte."

"Leuk is dat niet voor zo'n jonge doelman. Wat een schitterend debuut had kunnen zijn, is een beetje in mineur geëindigd. Dat zag je na de wedstrijd toen hij zich even wou wegstoppen."