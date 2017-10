Tom Boudeweel: "Met Heins voetbal heeft Anderlecht zijn DNA terug"

Onyekuru liet Dani Alves regelmatig ter plaatse trappelen, terwijl hij niet eens een vaste pion was in het team van de vorige trainer. Nu al is duidelijk dat Onyekuru helemaal zal ontbolsteren in het systeem van Hein. Everton mag zich in de handen wrijven.

Kums trok de kar, en dat is niet opmerkelijk. Ook voor hem kan het contrast nauwelijks groter zijn: van ongewenst kind onder Weiler tot poulain van peetvader Hein. Ook hij straalt weer als in zijn glorietijd in de Arteveldestad.

Dat de armen van Hein ook in Brussel de hoogte in zullen zwaaien, lijdt geen twijfel. Maar dat ook de handen van de supporters de hoogte ingaan, lijkt een zekerheid.