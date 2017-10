Conte hekelt eigen tactiek, looft Nainggolan en botst met Mourinho

"We gaven Roma te veel balbezit, maar we mogen niets afdoen aan hun prestatie. Roma was heel sterk. Nainggolan is voor mij een van de beste middenvelders ter wereld. Het klopt dat ik hem wou kopen voor Chelsea, maar nu is hij een tegenstander."

"Ik hield dan weer niet van het type voetbal dat we produceerden en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor. Ik wou het team beschermen met een solide basis op het middenveld door centrale verdediger Luiz een rijtje naar voren te schuiven."

"Maar zo verloren we onze stijl van voetballen. Toen we opnieuw van systeem wisselden, speelden we beter."