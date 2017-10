Tweets, video en foto's: de misser van Svilar en de troostende Lukaku

"Ik had beter moeten doen in die fase", stak Svilar achteraf de hand in eigen boezem. "Maar nu kan ik er niks meer aan doen. Ik kan de klok niet terugdraaien. Dit maakt deel uit van het leerproces."

Benfica-trainer Rui Vitoria: "Mile is een goeie doelman met veel kwaliteiten. Hij moet nog leren en groeien. Maar ik laat hem zeker niet vallen na wat er gebeurd is. Volgende zondag staat hij in de competitie gewoon weer in doel."

José Mourinho kreeg op zijn persbabbel ook vragen over Svilar. "Ik wist dat hij goed is en dat heb ik mijn spelers ook gezegd", vertelde de coach van Man.United. "Maar ik had wel een strategietje uitgedokterd, vooral bij standaardsituaties."

"Bij corners liet ik veel United-spelers in zijn buurt staan, zodat hij minder vertrouwen zou hebben bij het uitkomen. Bij vrije trappen wist ik dan weer dat Svilar nogal wat risico's neemt. Alleen topkeepers doen dat. De jongen had pech."