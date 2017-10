Deschacht: "0-4? Normaal gooien supporters dan met bier, nu applaus"

Anderlecht stond ook zijn mannetje, zeker in de eerste helft. Het was niet aangeslagen na het vroege tegendoelpunt en had enkele kansen. "We konden zeker scoren vandaag", aldus Deschacht. "We hadden vier tot vijf mooie kansen en op een bepaald moment hadden we zelfs meer balbezit dan PSG."

"Maar we blijven met nul doelpunten achter. Dat is dan het klasseverschil tussen Anderlecht en PSG. Zij hebben niet veel kansen nodig. Daarom willen ze ook de Champions League winnen zeker?"

"We stappen in elk geval van het veld zonder spijt. We moeten de goede dingen meenemen naar zondag (tegen Racing Genk, red), want die waren er wel. Normaal gooien de supporters met bier naar je hoofd bij 0-4, nu kregen we applaus. Ze hebben een ploeg gezien die getoond heeft dat het wou winnen."