Vanhaezebrouck: "We toonden durf. Dat is de weg die we willen volgen"

"We hebben in de eerste helft bewezen dat het toch mogelijk was tegen dit PSG", stelt Hein Vanhaezebrouck vast. "We slikken wel een vroege tegengoal, maar dat had geen invloed op ons spel."

"Ik moet de jongens hiervoor feliciteren, want ze moeten toch op korte termijn een ander soort voetbal onder de knie krijgen."

"Het enige wat we vergaten, was scoren. PSG heeft voorin heel wat kwaliteiten, maar daardoor is het achteraan ook kwetsbaar als je durft te voetballen."

"Als we hier met een defensieve organisatie aan de match waren begonnen, hadden we misschien ook met 0-4 verloren. Maar nu hebben we gedurfd. Dat is de weg die we proberen te volgen."