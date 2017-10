Svilar stoot Casillas van de troon en is jongste doelman ooit in Champions League

Iker Casillas maakte zijn debuut in de Champions League in 1999 voor Real Madrid. De Spanjaard was 18 jaar en 118 dagen toen hij tegen Olympiakos mocht spelen. Hij slikte 3 goals, maar zou later dat seizoen wel al meteen de finale spelen én winnen (3-0 tegen Valencia).

Een parcours waar Mile Svilar ongetwijfeld meteen voor zou tekenen. Svilar kende zijn vuurdoop al 4 dagen geleden in de beker tegen Olhanense. Maar Manchester United wordt de grote test voor het toptalent, dat met slaande deuren vertrok bij Anderlecht.

Svilar is met zijn 18 jaar en 52 dagen in ieder geval een tweetal maanden jonger dan Casillas destijds.