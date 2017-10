De Bruyne: "Met mijn vrouw heb ik ook wel eens een discussie"

Net voor de rust krijgt Kevin De Bruyne geel voor protest. Net voor de rust krijgt Kevin De Bruyne geel voor protest.

Kevin De Bruyne zit in de vorm van zijn leven bij Manchester City. Toch ging hij gisteren mopperend de kleedkamer in. "We hadden een kleine discussie. Dat gebeurt al eens", reageerde de Rode Duivel na de Champions League-match tegen Napoli (2-1).