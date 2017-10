Gert Verheyen: "Als je City ziet, zie je Barcelona"

"Als je Manchester City het eerste halfuur ziet spelen, dan zie je Barcelona", zegt Verheyen nog. "Dat is totaalvoetbal. In heel dat team denkt iedereen hetzelfde op hetzelfde moment. Iedereen is bezig met zijn taak en zijn positie. Dat is knap."

"Dan ben je blij dat je een mindere tweede helft ziet want dan besef je dat het niet vanzelfsprekend is. Als de scherpte een beetje afneemt en er sluipt mentale en fysieke vermoeidheid in het team, dan wordt het moeilijker."

Wat vond hij van de twee Belgen? "De Bruyne gaf opnieuw goeie passes, ballen achter de verdediging. Hij had pech met zijn bal op de lat. Als die in de kruising vliegt, is de match gespeeld."

"Mertens had een mindere partij. Voor die gemiste penalty waren er twee momenten waarop hij iets te egoïstisch is. Maar eigenlijk kan je het een spits niet kwalijk nemen dat hij zelf wil afwerken. Hij mag zelf trappen in en rond de zestien. Maar als je dan niet veel mogelijkheden krijgt, is het wel vervelend."

Vandenbempt en Verheyen zien in City een kandidaat voor de laatste vier, in Napoli niet. "Het wordt nog moeilijk om deze groep te overleven. Ze moeten al drie punten goedmaken op Sjachtjor."