Video: Mopperende De Bruyne vindt geen begrip bij ploegmaats

De Bruyne lag met een mooie assist voor Jesus aan de basis van een comfortabele 2-0-voorsprong na de eerste helft tussen City en Napoli.

De Bruyne had ook bijna gescoord, maar zijn poging spatte uiteen op de dwarslat. De enige smet op zijn eerste helft was een gele kaart voor gemopper nadat een ploegmaat een fout had begaan.

Die gele kaart zat De Bruyne hoog, want tijdens de rust wou hij verhaal halen bij de vierde scheidsrechter. Twee ploegmaats probeerden hem op andere gedachten te brengen en dat zorgde voor een vreemd tafereel. "Let me talk", schreeuwde de Rode Duivel naar zijn ploegmaats Silva en Fernandinho, die het een discussie met de ref duidelijk niet waard vonden.