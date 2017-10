"Neymar zal zijn truitje niet geven aan een speler die niets heeft laten zien"

Vier jaar geleden kwam PSG al eens op bezoek in Brussel. Toen werd het 0-5. "Het team van toen is niet te vergelijken met dat van nu. Toen was PSG een subtopper in Europa. Toen stond de club nog niet op hetzelfde niveau als Barcelona, Real Madrid of Bayern München. Nu is het een team waarvan iedereen denkt dat het de Champions League zou kunnen winnen. Dus misschien moeten we nu voor nog erger vrezen, maar ik geloof in mijn groep."

Wie mag na de match van truitje wisselen met Neymar? "Er zijn nog andere PSG-truitjes die leuk zijn om te hebben. Maar Neymar zal zijn truitje niet aan iemand geven die niets laten zien heeft tijdens de match. Dat heb ik ook al tegen mijn spelers gezegd. Als ze een truitje willen van een vedette, moeten ze zich bewijzen."

Gelooft Vanhaezebrouck nog in Europees overwinteren? "Het wordt moeilijk. Het zou sowieso tussen Celtic en Anderlecht gaan voor plaats drie, maar als je dan thuis met 3-0 verliest, wordt het lastig. Op Celtic gaan winnen met 3 of 4 goals verschil is niet evident. Om nog kans te maken, moeten we eigenlijk voor een ongelooflijke stunt zorgen en iets rapen tegen PSG of Bayern. Gelukkig spelen we tegen die toppers nog thuis. Als er al een kans is, zal het voor onze eigen supporters zijn."