Alderweireld: "We zijn niet arrogant, maar we kunnen Real kloppen"

Toby Alderweireld heeft een verleden in Spanje. "Bij Atletico Madrid geloofden we dat we Real konden kloppen. Dat geloven we bij Tottenham ook. We hebben uiteraard veel respect, maar dat betekent niet dat je een stap achteruit moet zetten."

Tottenham kan morgen overigens wellicht een beroep doen op Mousa Dembélé. De Rode Duivel was al een tijdje buiten strijd met een enkelblessure, maar is mee naar Madrid gereisd.