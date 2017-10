Napoli-preses: "Ik wil dat sleutelspelers rusten tegen Manchester City"

Aurelio De Laurentiis, de flamboyante voorzitter van Napoli, pakt geregeld uit met een pittige uitspraak. Vandaag was dat in La Gazzetta dello Sport niet anders.

"Ik denk dat de spelers die al veel minuten in hun benen hebben, even mogen rusten", is het standpunt van de Napoli-voorzitter.

"Zaterdag ontvangen we Inter en die wedstrijd is net zo belangrijk voor ons." Napoli heeft in de Serie A 24 op 24, Inter is tweede met 22 op 24.

"In de Champions League moeten we bezig zijn met de kwalificatie voor de 1/8e finales. We moeten niet bezig zijn met het winnen van alle matchen." City heeft 6 op 6, Napoli 3 op 6.