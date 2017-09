"Of Vanhaezebrouck nieuwe trainer wordt van Anderlecht? Ik denk het wel, ja"

Ik denk dat de Schotten in de Champions League sinds de middeleeuwen geen uitwedstrijd meer gewonnen hadden, en nu halen ze het in Anderlecht met 0-3. En de manier waarop: een afgang voor paars-wit.

"Ik denk - zo blijkt uit alles wat ik hoor en zie - dat de weg vrijgemaakt wordt voor Hein Vanhaezebrouck. Zo simpel is het. Het is duidelijk dat Nicolas Frutos zichzelf veel druk opgelegd heeft door te zeggen dat hij hoofdtrainer wil worden, terwijl hem duidelijk gemaakt was dat het maar om een interim ging."

"Als je dan zo'n prestatie levert en je je ploeg drie keer wijzigt in de drie wedstrijden die je coacht én je tegen Celtic, een match die je absoluut moet winnen, begint met 5 verdedigers die bleven staan, dan heeft Frutos een bijzonder slechte beurt gemaakt bij zijn bazen."

"Dat had hij eigenlijk ook al gedaan in de competitiewedstrijd vorig weekend op Waasland-Beveren. Dus: Frutos als hoofdtrainer van Anderlecht, dat idee is sinds gisterenavond definitief begraven, denk ik."