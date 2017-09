Frutos: "Triest over het resultaat, maar trots op het werk dat we leveren"

Morgen geef ik training, zondag is de belangrijke match tegen Standard. Daarna kunnen we praten.

Morgen geef ik training, zondag is de belangrijke match tegen Standard. Daarna kunnen we praten.

"Het is niet onlogisch dat als je de filosofie van de voorbije 15 maanden wil veranderen, van direct spel zonder opbouw, dat er dan fouten worden gemaakt. In de Belgische competitie kun je die nog rechtzetten, maar op dit niveau wordt dat afgestraft."

"Ik voel me triest over het resultaat, maar trots over het werk dat we leveren. We proberen het niveau omhoog te trekken."

Op de mogelijke komst van Hein Vanhaezebrouck gaat Frutos niet concreet in. "Alle heisa die nu rondom de club hangt, maakt het er niet makkelijker op. Ik kan dat een plaats geven, maar voor de spelers is het niet evident."

"Of ik gewoon assistent word als er een nieuwe coach komt? Morgen geef ik training, zondag is de belangrijke match tegen Standard. Daarna kunnen we praten."