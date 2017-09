Heksenketel van Besiktas wordt Timo Werner te veel

Mijn spelers waren een beetje overweldigd door het lawaai in het stadion van Besiktas. Het is onmogelijk je daarop voor te bereiden.

Vooral Timo Werner bleek last te hebben van het lawaai in het stadion. De Duitse international kampt met vertigo, waardoor hij sneller duizelig wordt bij drastische veranderingen in zijn omgeving.

Werner vroeg tijdens de partij om oordopjes, om zo zijn oren te beschermen tegen het geluid. Maar even later moest hij het veld toch verlaten. "Timo heeft last van zijn bloedsomloop en ademhalingsproblemen", legde RB Leipzig-coach Ralph Hasenhüttl uit. "Na onze terugkeer naar Leipzig zal hij een specialist consulteren."

"In de eerste helft waren mijn spelers een beetje overweldigd door het lawaai in het stadion van Besiktas. Maar het is onmogelijk je hierop voor te bereiden. Het lawaai was oorverdovend. We hebben nog een jong team en moeten nog ervaring opdoen. Dit was een goede les voor ons. Ik heb gezien dat ik kon rekenen op de jongens in zo'n omstandigheden."

Leipzig incasseerde nog voor de rust een tweede tegengoal van Anderson Talisca. In de tweede helft werd er niet meer gescoord. RB Leipzig blijft door de 2-0-nederlaag met 1 punt achter, Besiktas heeft na twee speeldagen het maximum van de punten in Groep G.