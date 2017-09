Deschacht: "Overwinning tegen Celtic is mijn mooiste herinnering"

Voor de ploeg is nog wat wennen aan de werkwijze van Frutos. "Nico werkt anders, het is weer focussen voor ons. We zijn nog niet op ons gemak, want het spel moet beter. De stress zal pas minder worden als we vlot beginnen te winnen en goed beginnen te spelen."



"Nu is het 100 procent focus, ik heb nog niet veel gelachen de laatste weken. De resultaten zijn niet slecht, het is niet zo dat we elke week verliezen. We hebben gewonnen van Lokeren, Westerlo en Waasland-Beveren. Maar het is momenteel werken."



Werken of niet, morgen tegen Celtic tellen enkel de drie punten. "We moeten ambitieus zijn, we moeten winnen morgen. Persoonlijk heb ik nog altijd die stress. De dag dat ik die stress niet meer voel, zal ik gestopt zijn met voetballen. Ik heb de stress nodig om optimaal te presteren."



"Tegen Bayern waren we iets realistischer, dat is een ploeg die de ambitie heeft om de Champions League te winnen. We speelden iets vrijer, want we hadden we niks te verliezen. Maar tegen Celtic hebben we heel veel te verliezen. Het is van moeten, iedereen weet het.”