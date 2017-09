Frutos: "We gaan vol voor de overwinning tegen Celtic"

Frutos kan voor het duel tegen Celtic weer rekenen op Teodorczyk en Kara, maar of ze spelen is volgens de Argentijn nog niet zeker. Obradovic is nog een twijfelgeval. "Over Obradovic nemen we vanavond een beslissing. Op de linksachter zitten we, indien hij niet kan spelen, wel een beetje krap."

"Het afgelopen weekend heeft Sowah er gespeeld, ook Appiah kan dat. Het zijn niet de meest ideale oplossingen, maar het is mogelijk. Ik maak er mij geen zorgen over."

"Ik heb de voorbije week veel gewisseld, maar woensdag zullen we met onze beste elf spelen. Wie dat zijn, weet ik nog niet. Al heb ik wel al een elftal in mijn hoofd. We gaan proberen ons eigen spel te spelen, kansen te creëren en de ruimtes te bespelen."