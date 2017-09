Ex-Celtic-doelman Bailly: "Celtic is sterker dan Anderlecht"

Hoewel Bailly in 2 jaar amper 5 matchen voor Celtic speelde, heeft hij de waarden van de club ontzettend leren waarderen. "Celtic ademt geschiedenis en passie, met enorm fanatieke supporters die hun ploeg tot het uiterste kunnen duwen."

"Ik heb in de Bundsliga gespeeld en heb veel gehoord over derby's in Turkije, maar de ambiance in Celtic Park is uniek. Dat zal Anderlecht op 5 december ook ervaren. Nooit meegemaakt. Daarvoor doe je het als voetballer. In het kampioenschap gaat het er al warm aan toe, maar in de Champions League is het nog vele keren intenser."

"De katholieke achtergrond van Celtic en de protestantse inslag van de Rangers is ook een belangrijk historisch aspect, maar daar heb ik zelf eerlijk gezegd niet veel van gemerkt. Ik ben in elk geval nooit verplicht om naar een misviering te gaan."