Real hapert: "Het is allemaal begonnen met de uitsluiting van Ronaldo in de Supercup"

Efficiëntie dus. Dat was vorig seizoen in de Primera Division het handelsmerk. Maar velen vergeten hoe Real kampioen geworden is. Opgejaagd door Barcelona mocht het nooit in de fout gaan. Dat deed het uiteindelijk niet, maar in heel wat matchen kwam het miraculeus weg.

Real gaf in elke match de nodige kansen weg en werd op het juiste moment heel vaak gered door zijn topspitsen. Nu is er dus de keerzijde van de medaille: de tegenstand mist niet en de Real-spelers schieten vaak de ene huizenhoge kans na de andere de tribunes in. Het tikkeltje geluk van vorig seizoen ontbreekt.