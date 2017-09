Van Bronckhorst: "Mertens is een van de beste aanvallers in Europa"

Van Bronckhorst is ook op zijn hoede voor Rode Duivel Dries Mertens. "Hij is een van de beste aanvallers in Europa. Hij is anders dan de andere spitsen door zijn manier van spelen. Hij is heel behendig en snel. Zijn stijl past perfect bij die van Napoli."

En Napoli-coach Maurizio Sarri rekent wel degelijk op Mertens in de basis, want concurrent Arek Milik staat maanden aan de kant met een zware knieblessure. De Poolse spits werd vandaag geopereerd aan zijn knie. Ook vorig seizoen lag hij lang in de lappenmand nadat hij zijn kruisband had afgescheurd.