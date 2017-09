Karius krijgt opnieuw voorkeur op Mignolet in CL: "Maar Simon blijft de nr 1"

Loris Karius zelf schipperde op de persconferentie tussen ambitie en collegialiteit. "Ik zie dit als een kans om mij te tonen, zodat de coach kan zien dat ik klaar ben voor elke competitie."

"Als ik goed kan presteren in deze matchen, kan ik in de toekomst misschien ook in de Premier League keepen. Dat blijft toch het doel."