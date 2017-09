Tielemans krijgt goede punten van L'Equipe: "Beslissend op juiste moment"

Tielemans mocht na zijn eerste basisplaats in de Champions League meteen voor de microfoon verschijnen. Wat vond hij van de uitslag? "Gezien de kansen hadden we een tweede goal kunnen maken, er was heel wat ruimte achteraan. Maar 1-1 buitenshuis is niet slecht."

"Het was een heel fysieke match, maar daar hadden we op training goed op gewerkt."

Tielemans speelde als nummer 10 en kwam vaak in de positie van tweede aanvaller. "Dat was geen verrassing. De coach had het me vooraf gezegd en het is goed gelukt."

In de Supercup tegen PSG stond Tielemans in de basis, in de competitie is hij voorlopig geen basisspeler. "Maar mijn integratie verloopt hier goed. De coach kiest. Ik moet gewoon voortdoen zoals ik bezig ben."