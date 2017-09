Alderweireld: "Hebben laten zien dat je de bal niet moet hebben om te winnen"

Jan Vertonghen speelde een uitstekende wedstrijd centraal achterin, maar kreeg in de toegevoegde tijd van de tweede helft een tweede gele kaart. Een smet op zijn wedstrijd? "Vind ik niet. Ik houd een positief gevoel over aan deze partij. Ik zie het vooral als een verkeerde beslissing van de scheidsrechter. Zelfs de spelers van Dortmund waren verbaasd. Iemand liep tegen mijn arm en ik kreeg geel. Ik had helemaal niet de intentie om mijn tegenstander te raken."

"Dit was misschien wel de belangrijkste wedstrijd in deze poule en die winnen we. Verdedigend speelden we heel goed. Het beste van het spel hadden we niet, maar voorin konden we rekenen op Harry Kane, die een geweldige wedstrijd speelde."