"In het Vicente Calderon-stadion kon je geen slecht commentaar geven"

Voor commentatoren was het Calderon-stadion een plezier. Tenminste als je over een gezond uithoudingsvermogen beschikte. "De perszaal is in de kelder. Om in de perstribune te raken moet je de steile trappen opklauteren", herinnert Frank Raes zich.

"Ik heb ooit een collega van de NOS zodanig moe boven zien komen dat hij bijna moest gaan liggen. Zo steil zijn de tribunes. Het blijft maar duren. De gangen in het stadion aan de perszaal zijn betegeld met van die mooie wit-blauwe azulejo-tegels en afgewerkt met mooi hout. Maar alles is ondertussen tot en met versleten natuurlijk."

"Ja, er lagen meer losliggende draden op de perstribune dan je voor mogelijk hield. Maar ik kwam er ongelooflijk graag", zegt Joos.

"Je had een heel goed zicht op het veld. Eén match op tien regent het wel eens in Madrid en dan zag je al die regenjasjes aangaan, want over het grootste deel van het stadion is geen dak. Dat hoorde er bij. Dat zijn echte volksplaatsen."