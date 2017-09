"Spelers bekritiseren op een persconferentie is geen oplossing"

Ik had de training dinsdag gezien en wist dus al min of meer hoe Anderlecht zou spelen. Het is al niet gemakkelijk om je ploeg op een normale manier op te stellen, met Kums achterin nam Weiler een groot risico en dat is tegengevallen.

"Als je daarna zo lang met 10 man moet spelen, mag je erger verwachten. Ik vind dat Anderlecht zijn best gedaan heeft. Dat het dan 2-0 of 3-0 wordt, verandert niet veel aan de zaak", zegt Van Himst.

"Ik houd een dubbel gevoel over aan de wedstrijd. Enerzijds denk ik dat Anderlecht als 3e in deze poule kan eindigen. Zeker thuis kunnen we Celtic kloppen."

"Dan weet je dat er kritiek komt, maar mijn steun heeft hij nog. Al kan de kritiek wel zo hevig worden dat je als club beslissingen moet nemen die niet aangenaam zijn."

"Dit zijn moeilijke momenten voor een trainer. Anderlecht is dan ook nog eens een speciaal huis, met een kennerspubliek. Je moet altijd winnen, met goed spel. Er wordt veel gevraagd. Zelf vind ik ook dat het beter kan. Ik wil genieten van voetbal, maar achteraf kritiek geven is altijd makkelijk."