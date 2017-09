Kums trok na tien minuten spelen Lewandowski neer in de 16 en verdween zo uit de wedstrijd. "Mijn actie gebeurde in het heetst van de strijd. Jammer dat ik daardoor mijn team en de fans in de steek heb gelaten", lezen we op de website van de landskampioen.

"Daarom wil ik me ook excuseren tegenover iedereen. Nu moeten we hard werken naar de volgende wedstrijd toe. Want het team heeft erg goed gespeeld. Daar moeten we ons aan optrekken."