Van Holsbeeck: "Weiler is nog altijd de juiste man op de juiste plaats"

Heeft Van Holsbeeck al met Kums gesproken na zijn rode kaart? "Dat die jongen al betere periodes heeft gehad in zijn carrière, dat is een feit. Alleen denk ik dat we als club Sven moeten steunen. We hebben een contract met Kums getekend van vijf jaar. We weten dat hij goed kan voetballen en gaan hem natuurlijk niet laten vallen. Elke voetballer beleeft moeilijke momenten in zijn carrière."

Moet er bemiddeld worden tussen Weiler en Kums? "Een coach heeft 25 kernspelers en probeert in eer en geweten de beste op te stellen. Het incident van afgelopen weekend is volgens mij ongelooflijk opgeblazen. Dat hoort bij Anderlecht. Elke beslissing komt in de krant."

"We zoeken met man en macht naar de oorsprong van al die lekken, maar ik weet dat het een onbegonnen zaak is. Ik werk hier al 15 jaar en maak dat al 15 jaar mee. Daar moeten we mee leren leven. Daar heeft Weiler het ontzettend moeilijk mee. In Duitsland gebeurt zoiets bijna niet."