Nainggolan na gelijkspel tegen Atletico: "Goed voor het zelfvertrouwen"

"Maar ook Alisson heeft ons een paar keer rechtgehouden. Ik denk dat een gelijkspel een goed resultaat is tegen een topclub als Atletico. Dit puntje is belangrijk voor het zelfvertrouwen."

Nainggolan gaf wel toe dat het nog wat wennen is aan de stijl van de nieuwe coach. "Het is nog maar het begin van het seizoen. Het is normaal dat het even duurt om opnieuw 90 minuten aan 100 procent te spelen. Maar alleen door hard te werken zullen we beter worden."

"Er is veel veranderd. We hebben een nieuwe coach en een nieuwe stijl. Het zal even duren voor alles perfect is. We zijn geen robots. We hopen ons nog veel te verbeteren."