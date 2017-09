Mourinho: "Ik kan niet méér tevreden zijn over Fellaini"

Voor de wedstrijd had José Mourinho al met lof gezwaaid naar Marouane Fellaini en dat deed de coach van Manchester United ook na de overwinning tegen Bazel.

"Opnieuw is hij belangrijk voor ons. Ik ben blij dat de supporters dat ook begrijpen", zei de Portugees. "Sinds mijn komst hier geeft hij altijd alles voor mij, zijn ploegmaats en de club."

"Ik kan niet méér tevreden zijn met hem. Ik had hem liever gespaard omdat hij net weer fit is, maar na de blessure van Pogba had ik geen keuze. Zeker met een ploeg die zo massaal verdedigde, was zijn kopbalsterkte een extra wapen."

Fellaini bleef rustig onder het lof. "Ik voel me goed onder Mourinho. Hij kent mijn kwaliteiten en dat is belangrijk voor mij. Ik geef altijd alles op het veld", vertelde de Rode Duivel.