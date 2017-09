Weiler: "Kums? Met zijn ervaring mag hij die fout niet maken"

"Jammer, want we waren heel goed begonnen", zuchtte René Weiler bij VTM. "Maar die fout van Kums mag niet gebeuren. Daarna moesten we nog 80 minuten tegen deze ploeg spelen. Maar ik feliciteer mijn spelers, die goed gevochten hebben."

Weiler spaarde Sven Kums niet. "Met zo'n ervaring moet je anders verdedigen. Hij moet de fout misschien niet maken, want het was nog maar de 10e minuut. Maar het is nu gebeurd."

"Dat Kums geen verdediger is? Dat weet ik. En dat is goed voor de media. Zo kunnen jullie kritiek blijven geven op dingen die jullie niet begrijpen."

"Als centrale middenvelder moet je als verdediger kunnen spelen. Maar deze fout mag niet gebeuren, zeker niet met zijn ervaring."