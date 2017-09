Dendoncker na Bayern: "Er moet niemand geviseerd worden"

"We hadden een plan en we geloofden erin", vulde Olivier Deschacht aan. "We hadden de match tegen Hoffenheim gezien en hadden een goed gevoel. Ik denk dat we af en toe getoond hebben dat we lef hadden en dat we iets konden doen."

"Maar dan moet je natuurlijk scoren. En met z'n tienen is het extra moeilijk, al bleven we erin geloven. Als we konden scoren... Wie weet... Maar dat bestaat niet in het voetbal."

"De rode kaart van Kums? Ik vond het een goed plan. Spajic of ik moesten het middenveld steun geven door door te dekken op onder meer Rodriguez. Sven moest dan alles een beetje dekken."

"Het zat allemaal een beetje tegen vandaag, maar we hebben het niet slecht gedaan. Bayern heeft niet te veel kansen gehad. Misschien is dit wel een gemiste kans, want ik had het gevoel dat dit Bayern te pakken was."

Had Olivier Deschacht na de match al gesproken met Sven Kums? "Hij voelde zich dramatisch. Sven is een winnaar en een klasbak. Ik zou me ook zo voelen."

"Maar ik steun Sven, de coach en iedereen. We mogen niemand afmaken na één fase. We zijn een goeie groep."